PICHE – LA RAYONNE Villeurbanne

PICHE – LA RAYONNE Villeurbanne vendredi 3 avril 2026.

PICHE Début : 2026-04-03 à 20:00. Tarif : – euros.

– Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)PICHE est une artiste unique en France : chanteur, danseur, rappeur… et drag queen !D’origine algérienne-gitane, Mike – de son vrai nom – grandit à Arles, dans le sud de la France, avant de rejoindre Paris pour conquérir le monde! Très tôt, il développe un style hybride mêlant chant, danse, rap et performance scénique. C’est en embrassant pleinement son art drag qu’il décide de repousser les limites : PICHE est née.Avec son frère jumeau Morgan (alias Raven), passionné de rap et étranger au monde du drag, ils forment un duo créatif redoutable. Ensemble, ils écrivent leurs premiers morceaux urbains, en mêlant influences rap, pop et cultures LGBTQIA . Leur objectif : casser les codes, ouvrir les esprits, et faire danser une nouvelle génération inclusive.En 2023, Piche participe à la saison 2 de Drag Race France, un phénomène de société. La saison devient la mieux notée de toutes les versions du format dans le monde. PICHE y marque les esprits avec son single Confess , interprété en live dans l’émission. Le titre connaît un succès fulgurant avec plus de 1,5 million de streams et une entrée remarquée dans les charts des plateformes.Fort.e de cette visibilité, PICHE enchaîne avec le titre Oh ma Piche , co-écrit avec son frère Morgan, Tosi A la Prod et les Foxreaver. Entre influences de Lil Nas X et de la scène marseillaise façon Bande Organisée, PICHE continue de brouiller les lignes et s’impose comme une voix queer forte de sa génération.En 2024, PICHE dévoile un premier EP remarqué, Festin , qui donne lieu à une tournée nationale produite par W Spectacle. De Marseille à Lille, en passant par Paris, Lyon, Toulouse ou encore Strasbourg, PICHE impose son style explosif sur scène, mêlant rap, chant et drag performance, le tout dans une ambiance survoltée. Son aura dépasse même les frontières de la scène queer : en 2024, PICHE est invitée à performer à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, devenant ainsi la première drag queen française à se produire dans cet événement historique, diffusé dans le monde entier.À travers son art, PICHE incarne une nouvelle génération d’artistes francophones : libre, plurielle, fière. Sans jamais renier ses origines, ni ses identités multiples, elle milite pour une culture plus ouverte, où le genre, la musique et la performance fusionnent.PICHE n’est pas seulement une drag queen : c’est une artiste complète, une révélation musicale, et une voix engagée. Et ce n’est que le début.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69