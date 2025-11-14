Piche + Vespi L’Oasis Le Mans
Piche + Vespi L’Oasis Le Mans vendredi 14 novembre 2025.
Piche + Vespi
L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 19 – 19 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14 23:00:00
Date(s) :
2025-11-14
PICHE, révélation de Drag Race France saison 2, est une artiste inclassable rappeur, chanteur, danseur et drag queen. D’origine algérienne-gitane, elle bouscule les codes du rap avec audace et flamboyance. Après le succès de Confess, elle revient en force avec Oh ma Piche. .
L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
