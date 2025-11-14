Piche + Vespi L’Oasis Le Mans

Piche + Vespi

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 19 – 19 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 23:00:00

Date(s) :

2025-11-14

PICHE, révélation de Drag Race France saison 2, est une artiste inclassable rappeur, chanteur, danseur et drag queen. D’origine algérienne-gitane, elle bouscule les codes du rap avec audace et flamboyance. Après le succès de Confess, elle revient en force avec Oh ma Piche. .

L’événement Piche + Vespi Le Mans a été mis à jour le 2025-10-24 par CDT72