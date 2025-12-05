PICHE – LE SILEX Auxerre

PICHE Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

LE SILEX PRÉSENTE : PICHEPICHE est une artiste unique en France : chanteur, danseur, rappeur et…drag queen ! D’origine Algérienne-gitane, Mike de son vrai nom a quitté le sud pour conquérir le show-business à Paris et s’imposer en tant que performer qui regroupe plusieurs talents comme le chant, la danse et l’écriture. Mais c’est en drag queen que Mike veut conquérir le game ! Et histoire de corser le tout, il le fera en rappant ! PICHE est née ! Aux côtés de son frère jumeau Morgan, le fan de rap, et loin du milieu Drag, ils écrivent ensemble leurs premiers morceaux urbains depuis leur ville d’Arles En 2023, PICHE participe à la saison 2 de Drag Race France qui deviendra la saison la mieux notée dans le monde ! PICHE y performe Confess : le buzz est immédiat ! Le single atteint rapidement le million de streams et rentre dans plusieurs tendances des charts des plateformes de streaming. Après le succès de son 1er single Confess ( d’1,5M de streams), PICHE, la révélation de Drag Race saison 2, revient avec un titre attendu depuis des mois par ses fans : Oh ma Piche . Co-ecrit avec son frère Morgan (Raven) mais aussi les hitmakers Tosi A la Prod et les Foxreaver Oh ma Piche est un titre aux inspirations allant de Lil Nas X à Bande Organisée ! Piche ne s’impose aucune barrière et représente parfaitement sa génération : inclusive ! Label : Warner Chappell Music France / ADA 1ère partie

LE SILEX 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89