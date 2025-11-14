PICHE – L’OASIS Le Mans

PICHE Début : 2025-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

SUPERFORMA PRÉSENTE : PICHESuperforma présente PICHEPICHE est une artiste unique en France : chanteur, danseur, rappeur et…drag queen ! En 2023, PICHE participe à la saison 2 de Drag Race France qui deviendra la saison la mieux notée dans le monde ! Après le succès de son 1er single Confess ( d’1,5M de streams), PICHE, la révélation de Drag Race saison 2, revient avec un titre attendu depuis des mois par ses fans : Oh ma Piche . C’est sur la scène de l’Oasis que PICHE va proposer un show des plus spectaculaires.

L’OASIS AVENUE FELIX GENESLAY 72000 Le Mans 72