Pick that bow Rue Saint-Pierre le Vif Sens vendredi 28 novembre 2025.

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-11-28 21:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

À l’origine, Pick that Bow est un duo rémois formé par David et Clara, qui parcourt la France à deux voix, guitare et violon sur le dos avec pour seule idée en tête, vivre et faire vivre la musique, dans un style blues rock à l’identité unique !

Mais qui dit route, dit aussi rencontres ! Et c’est ainsi que Guillaume rejoint l’aventure, pour une efficacité musicale évidente !

Batteur aguerri, il impose une rythmique énergique, permettant au groupe d’aller encore plus loin dans cette expérience et dans ses propositions musicales.

Alors si tu aimes chanter sur les Creedence, danser sur Elvis, boire une bière sur Lynyrd Skynyrd, tout ça dans l’échange et la rigolade, prépare toi à embarquer le temps d’une soirée avec non pas un duo, mais un trio de choc, pour un voyage grisant à travers l’histoire du Rock’n’roll !

David Roth Chant / guitares électro-acoustique et électrique

Clara Ponsinet Violon / chant / guitare

Guillaume Gosselin: Batterie .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

L’événement Pick that bow Sens a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Sens et Sénonais