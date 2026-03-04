Pick The Bow, Médiathèque de Sommevoire, Sommevoire

Pick The Bow Jeudi 12 mars, 20h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne

sur inscription

De Creedence à Sting en passant par Lynyrd Skynyrd. Des Beatles à Johhny Cash, voyage festif avec cordes frottées à travers l’histoire du rock.

Durée : 75 minutes

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/

Trio rémois de blues rock porté par un violon « électrique » et surprenant. concert