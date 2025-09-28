PICNIC BRUNCH AND PAINT DANS LES VIGNES AU DOMAINE MASSILLAN Le Crès

PICNIC BRUNCH AND PAINT DANS LES VIGNES AU DOMAINE MASSILLAN

Lieu-dit Carteirades Le Crès Hérault

Tarif : 39 – 39 – 47 EUR

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Et si ton dimanche prenait des airs d’escapade artistique ?

Viens profiter d’un cadre idyllique, entre verdure et ambiance bohème, pour un brunch champêtre hors du temps. Au programme un délicieux panier gourmand à partager, des bulles de convivialité, et une parenthèse créative où tu pourras laisser libre cours à ton pinceau.

Un moment unique à vivre entre amis, en couple ou en famille bonne humeur, rires et créativité garantis !

Un instant suspendu pour te ressourcer, réveiller ton âme d’artiste et repartir avec ton œuvre… et de beaux souvenirs.

►Formule 39€

Histoire du domaine par Charlote REBOUL ( 7e génération ).

Scénographie chic et raffinée signé picnicmoments pour sublimer vos souvenirs

Brunch savoureux et gourmand pour les petits et grands creux

Session Paint relaxante et créative. Choisissez parmi nos 80 modèles tous niveaux et réalisez un joli tableau ! Un coach vous accompagnera. Tout le matériel est fourni ( Accessible aux grands débutants )

►Formule 47€

Histoire du domaine par Charlotte REBOUL ( 7e génération ).

Scénographie chic et raffinée signé picnicmoments pour sublimer vos souvenirs

Brunch savoureux et gourmand pour les petits et grands creux

Session Paint relaxante et créative. Choisissez parmi nos 80 modèles tous niveaux et réalisez un joli tableau ! Un coach vous accompagnera. Tout le matériel est fourni. ( Accessible aux grands débutants )

Dégustation conviviale et authentique pour découvrir les vins du domaine .

Lieu-dit Carteirades Le Crès 34920 Hérault Occitanie +33 4 67 04 46 76

English :

How about an artistic Sunday getaway?

Come and enjoy an idyllic setting, between greenery and bohemian atmosphere, for a country brunch out of time. On the program: a delicious gourmet basket to share, bubbles of conviviality, and a creative interlude where you can give free rein to your paintbrush.

German :

Wie wäre es, wenn du deinen Sonntag in einen Kunstausflug verwandelst?

Komm und genieße einen idyllischen Rahmen zwischen Grün und Bohème-Atmosphäre für einen ländlichen Brunch außerhalb der Zeit. Auf dem Programm stehen ein köstlicher Gourmetkorb, gesellige Blasen und eine kreative Auszeit, in der du deinem Pinsel freien Lauf lassen kannst.

Italiano :

Che ne dite di una fuga artistica domenica?

Venite a godervi un ambiente idilliaco, circondato dal verde e da un’atmosfera bohémien, per un brunch country senza tempo. In programma: un delizioso cesto gourmet da condividere, un’atmosfera amichevole e un intermezzo creativo in cui dare libero sfogo al pennello.

Espanol :

¿Qué tal una escapada artística el domingo?

Venga a disfrutar de un entorno idílico, rodeado de vegetación y un ambiente bohemio, para un brunch campestre atemporal. En el programa: una deliciosa cesta gourmet para compartir, un ambiente agradable y un interludio creativo en el que podrá dar rienda suelta a su pincel.

