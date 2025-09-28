PICNIC BRUNCH AND PAINT Teyran

PICNIC BRUNCH AND PAINT Teyran dimanche 28 septembre 2025.

PICNIC BRUNCH AND PAINT

Lieu-dit Carteirades Teyran Hérault

Tarif : 47 – 47 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Viens profiter d’un cadre idyllique entre verdure et ambiance bohème pour un brunch champêtre hors du temps. Au programme un panier gourmand à partager et une parenthèse créative où tu pourras laisser libre cours à ton pinceau. Un moment unique à vivre entre amis, en couple ou en famille, alliant bonne humeur, rires et créativité.

Viens profiter d’un cadre idyllique entre verdure et ambiance bohème pour un brunch champêtre hors du temps. Au programme un panier gourmand à partager et une parenthèse créative où tu pourras laisser libre cours à ton pinceau. Un moment unique à vivre entre amis, en couple ou en famille, alliant bonne humeur, rires et créativité.

Découvre l’histoire du domaine, savoure un brunch délicieux, puis participe à une session de peinture relaxante avec un coach et tout le matériel fourni. Pour les amateurs de vin, il est également possible de compléter l’expérience par une dégustation des vins du domaine. .

Lieu-dit Carteirades Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 04 46 76 commercial@massillan.fr

English :

Come and enjoy an idyllic setting of greenery and bohemian ambience for a timeless country brunch. On the program: a gourmet basket to share and a creative interlude where you can give free rein to your paintbrush. A unique experience for friends, couples or families, combining good humor, laughter and creativity.

German :

Komm und genieße einen idyllischen Rahmen zwischen Grün und Bohème-Atmosphäre für einen ländlichen Brunch außerhalb der Zeit. Auf dem Programm stehen ein Gourmetkorb zum Teilen und eine kreative Pause, in der du deinem Pinsel freien Lauf lassen kannst. Ein einzigartiger Moment mit Freunden, Paaren oder der Familie, der gute Laune, Lachen und Kreativität vereint.

Italiano :

Venite a godervi un’idilliaca cornice di verde e un ambiente bohémien per un brunch di campagna senza tempo. In programma: un cesto gourmet da condividere e un intermezzo creativo in cui potrete dare libero sfogo al vostro pennello. Un momento unico da vivere con gli amici, in coppia o in famiglia, combinando buon umore, risate e creatività.

Espanol :

Venga a disfrutar de un entorno idílico de vegetación y ambiente bohemio para un brunch campestre atemporal. En el programa: una cesta gourmet para compartir y un interludio creativo en el que podrá dar rienda suelta a su pincel. Un momento único para disfrutar con amigos, en pareja o en familia, combinando buen humor, risas y creatividad.

L’événement PICNIC BRUNCH AND PAINT Teyran a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP