Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

PICNIC ELECTRONIC

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

MOOREA LIVE Les concerts de l’été au Moorea

Tout l’été, le Moorea fait vibrer la plage des Rochelets avec ses Moorea Live . Dans une ambiance décontractée, face à l’océan, découvrez chaque semaine des artistes aux univers variés folk, reggae, chanson française, blues, bossa nova ou encore musiques du monde. Les concerts sont gratuits et se déroulent au coucher du soleil, l’occasion idéale de partager un verre ou un repas les pieds dans le sable.

Les Electronic Picnics du dimanche

Chaque dimanche à partir de 17 h, les Electronic Picnics invitent à terminer le week-end dans une ambiance festive et décontractée. Installés face à l’océan, DJs et collectifs locaux proposent des sets aux influences house, deep house, afro house, disco ou électro, pour accompagner le coucher du soleil. Que l’on vienne partager un verre entre amis, profiter d’un moment en famille ou simplement se laisser porter par la musique, ces rendez-vous dominicaux offrent une parenthèse estivale où se mêlent détente, convivialité et bonne humeur .

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87 lemooreaplage@gmail.com

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L’événement PICNIC ELECTRONIC Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin