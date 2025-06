Picnic en chanson – Olemps 29 juillet 2025 07:00

Aveyron

Picnic en chanson Rue des Peyrières Olemps Aveyron

Début : 2025-07-29

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Venez pique-niquer dès 19h30 au niveau de la salle 7-77 d’Olemps et passez une soirée en chanson.

Repas sur l’herbe (chacun amène son pique-nique) à partir de 19h30.

Picnic en chanson avec Daniel Ariza. .

Rue des Peyrières

Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 mairie@olemps.fr

Join us for a picnic starting at 7.30pm at Salle 7-77 in Olemps, and enjoy an evening of song.

Kommen Sie ab 19:30 Uhr zum Picknick auf der Ebene der Halle 7-77 in Olemps und verbringen Sie einen Abend mit Gesang.

Unitevi a noi per un picnic alle 19.30 presso la Salle 7-77 di Olemps e godetevi una serata di canti.

Acompáñenos a un picnic a las 19.30 horas en la Salle 7-77 de Olemps y disfrute de una velada de canciones.

