Pic’nique sciences et biodiversité en ville Muséum d’Histoire Naturelle Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 12:30 – 14:00

Gratuit : oui Gratuit Sur réservation ici : https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home (12 places).Apportez votre pique-nique. Tout public

Autour d’un déjeuner convivial, l’équipe du Muséum vous propose d’échanger sur le thème de la biodiversité en ville. Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 12h30 à 14h.Dès 12 ans.Sur réservation ici : https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home (12 places).RDV au Point Info.Apportez votre pique-nique. Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home