Pic’nique sciences et biodiversité en ville Muséum d’histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Gratuit

Début : 2025-09-20T12:30:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T12:30:00 – 2025-09-21T14:00:00

Autour d’un déjeuner convivial, l’équipe du Muséum vous propose d’échanger sur le thème de la biodiversité en ville.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 12h30 à 14h.

Dès 12 ans.

Sur réservation ici : https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home (12 places).

RDV au Point Info.

Apportez votre pique-nique.

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

