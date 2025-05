Pic’N’Play – Briare, 17 mai 2025 12:00, Briare.

Le samedi 17 mai de 12h à 18h, rendez-vous à la salle Jean-Jaurès de Briare pour « Pic’n’Play », un après-midi festif et gratuit organisé par le CMJ ! Jeux, défis, pêche aux canards… Apportez votre pique-nique ou profitez du foodtruck sur place !

Le Conseil Municipal des Jeunes de Briare vous donne rendez-vous le samedi 17 mai de 12h à 18h à la salle Jean-Jaurès pour une journée ludique et familiale « Pic’n’Play ». Venez partager un moment convivial autour de nombreux jeux et animations gratuites structures gonflables, stands de défis, pêche aux canards et bien plus encore ! Apportez votre pique-nique ou régalez-vous au foodtruck présent sur place. En famille ou entre amis, petits et grands trouveront leur bonheur. Un bel après-midi pour rire, jouer et créer des souvenirs tous ensemble. On vous attend nombreux pour faire le plein de bonne humeur ! .

English :

On Saturday May 17 from 12pm to 6pm, join us at the Salle Jean-Jaurès in Briare for « Pic?n?Play », a free afternoon of fun organized by the CMJ! Games, challenges, duck fishing? Bring your own picnic or take advantage of the on-site foodtruck!

German :

Am Samstag, den 17. Mai von 12 bis 18 Uhr findet in der Jean-Jaurès-Halle in Briare « Pic?n?Play » statt, ein kostenloser und festlicher Nachmittag, der vom CMJ organisiert wird! Spiele, Herausforderungen, Entenangeln? Bringen Sie Ihr Picknick mit oder nutzen Sie den Foodtruck vor Ort!

Italiano :

Sabato 17 maggio, dalle 12.00 alle 18.00, andate alla Salle Jean-Jaurès di Briare per « Pic?n?Play », un pomeriggio di divertimento gratuito organizzato dal CMJ! Giochi, sfide, pesca delle anatre? Portate il vostro picnic o approfittate del foodtruck presente sul posto!

Espanol :

El sábado 17 de mayo, de 12.00 a 18.00 h, acuda a la Salle Jean-Jaurès de Briare para disfrutar de « Pic?n?Play », una tarde de diversión gratuita organizada por el CMJ Juegos, desafíos, pesca de patos.. Traiga su propio picnic o aproveche el foodtruck in situ

