Picolo cinéma A la découverte du Monde Espace culturel Henri Salvador Coulaines

Picolo cinéma A la découverte du Monde Espace culturel Henri Salvador Coulaines mercredi 15 avril 2026.

Picolo cinéma A la découverte du Monde

Espace culturel Henri Salvador 2 rue Jean-Claude Boulard Coulaines Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Film pour enfants 2017 Animation 40 mn. A partir de 3 ans

Programme de courts métrages d’animation. Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête !

Renseignements Mairie de Coulaines service culturel au 02.43.74.35.10. .

Espace culturel Henri Salvador 2 rue Jean-Claude Boulard Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire culture@coulaines.fr

English :

Children’s film ? 2017 ? Animation ? 40 min. Ages 3 and up

German :

Film für Kinder ? 2017 ? Animation ? 40 Min. Ab 3 Jahren

Italiano :

Film per bambini ? 2017 ? Animato ? 40 minuti. Da 3 anni

Espanol :

Película infantil ? 2017 ? Animado ? 40 min. A partir de 3 años

L’événement Picolo cinéma A la découverte du Monde Coulaines a été mis à jour le 2025-08-26 par CDT72