Picolo cinéma Espace culturel Henri Salvador Coulaines

Espace culturel Henri Salvador 2 rue Jean-Claude Boulard Coulaines Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18

2026-02-18

Film pour enfants Animation 2025 40 mn. A partir de 3 ans
Préhistoriques ou domestiques, rigolos ou ramollos, minuscules ou noctambules, ces animaux-là font un sacré gala !
Programme de 3 courts métrages

Renseignements Mairie de Coulaines Service culturel au 02.43.74.35.10.   .

Espace culturel Henri Salvador 2 rue Jean-Claude Boulard Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire   culture@coulaines.fr

English :

Children’s film ? Animation ? 2025 ? 40 mins. Ages 3 and up

German :

Film für Kinder ? Animation ? 2025 ? 40 Minuten. Ab 3 Jahren

Italiano :

Film per bambini? Animazione ? 2025 ? 40 min. Da 3 anni

Espanol :

Película infantil ? Animación ? 2025 ? 40 mins. A partir de 3 años

L’événement Picolo cinéma Coulaines a été mis à jour le 2025-08-28 par CDT72