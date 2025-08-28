Picolo cinéma Espace culturel Henri Salvador Coulaines
Picolo cinéma Espace culturel Henri Salvador Coulaines mercredi 18 février 2026.
Picolo cinéma
Espace culturel Henri Salvador 2 rue Jean-Claude Boulard Coulaines Sarthe
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Film pour enfants Animation 2025 40 mn. A partir de 3 ans
Préhistoriques ou domestiques, rigolos ou ramollos, minuscules ou noctambules, ces animaux-là font un sacré gala !
Programme de 3 courts métrages
Renseignements Mairie de Coulaines Service culturel au 02.43.74.35.10. .
Espace culturel Henri Salvador 2 rue Jean-Claude Boulard Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire culture@coulaines.fr
English :
Children’s film ? Animation ? 2025 ? 40 mins. Ages 3 and up
German :
Film für Kinder ? Animation ? 2025 ? 40 Minuten. Ab 3 Jahren
Italiano :
Film per bambini? Animazione ? 2025 ? 40 min. Da 3 anni
Espanol :
Película infantil ? Animación ? 2025 ? 40 mins. A partir de 3 años
