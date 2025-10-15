PICOLO CINEMA GRANDIR C’EST CHOUETTE ! Place Jean-Claude Boulard Coulaines

mercredi 15 octobre 2025.

PICOLO CINEMA GRANDIR C’EST CHOUETTE !

Place Jean-Claude Boulard ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR Coulaines Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 15:00:00
fin : 2025-10-15

Date(s) :
2025-10-15

Film pour enfants 2021 Animation 52 mn. A partir de 3 ans
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une « bouteille à la mer » ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

Renseignements Mairie de Coulaines Service culturel au 02.43.74.35.10.   .

Place Jean-Claude Boulard ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire   CULTURE@COULAINES.FR

English :

Children’s film ? 2021 ? Animation ? 52 mins. Ages 3 and up

German :

Film für Kinder ? 2021 ? Animation ? 52 min. Ab 3 Jahren

Italiano :

Film per bambini ? 2021 ? Animazione ? 52 min. Da 3 anni

Espanol :

Película infantil ? 2021 ? Animación ? 52 mins. A partir de 3 años

