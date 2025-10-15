PICOLO CINEMA GRANDIR C’EST CHOUETTE ! Place Jean-Claude Boulard Coulaines
PICOLO CINEMA GRANDIR C’EST CHOUETTE ! Place Jean-Claude Boulard Coulaines mercredi 15 octobre 2025.
PICOLO CINEMA GRANDIR C’EST CHOUETTE !
Place Jean-Claude Boulard ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR Coulaines Sarthe
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 15:00:00
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Film pour enfants 2021 Animation 52 mn. A partir de 3 ans
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une « bouteille à la mer » ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !
Renseignements Mairie de Coulaines Service culturel au 02.43.74.35.10. .
Place Jean-Claude Boulard ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire CULTURE@COULAINES.FR
English :
Children’s film ? 2021 ? Animation ? 52 mins. Ages 3 and up
German :
Film für Kinder ? 2021 ? Animation ? 52 min. Ab 3 Jahren
Italiano :
Film per bambini ? 2021 ? Animazione ? 52 min. Da 3 anni
Espanol :
Película infantil ? 2021 ? Animación ? 52 mins. A partir de 3 años
L’événement PICOLO CINEMA GRANDIR C’EST CHOUETTE ! Coulaines a été mis à jour le 2025-08-27 par CDT72