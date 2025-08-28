Picolo cinéma La Colline aux cailloux Espace culturel Henri Salvador Coulaines

Espace culturel Henri Salvador 2 rue Jean-Claude Boulard Coulaines Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2026-01-14 15:00:00

fin : 2026-01-14

2026-01-14

Film pour enfants 2023 Animation 52 mn. A partir de 4 ans

Programme de 3 courts-métrages.

Programme

Va-t’en, Alfred de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (France, Belgique, 2023, 11′)

Tête en l’air de Rémi Durin (France, Belgique, 2023, 10′)

La Colline aux cailloux de Marjolaine Perreten (Suisse, France, Belgique, 2022, 29′)

Renseignements Mairie de Coulaines service culturel au 02.43.74.35.10. .

Espace culturel Henri Salvador 2 rue Jean-Claude Boulard Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire culture@coulaines.fr

English :

Children’s film ? 2023 ? Animation ? 52 mins. Ages 4 and up

German :

Film für Kinder ? 2023 ? Animation ? 52 min. Ab 4 Jahren

Italiano :

Film per bambini ? 2023 ? Animazione ? 52 min. Da 4 anni

Espanol :

Película infantil ? 2023 ? Animación ? 52 mins. A partir de 4 años

