Picolo cinéma La Colline aux cailloux Espace culturel Henri Salvador Coulaines
Espace culturel Henri Salvador 2 rue Jean-Claude Boulard Coulaines Sarthe
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2026-01-14 15:00:00
fin : 2026-01-14
2026-01-14
Film pour enfants 2023 Animation 52 mn. A partir de 4 ans
Programme de 3 courts-métrages.
Programme
Va-t’en, Alfred de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (France, Belgique, 2023, 11′)
Tête en l’air de Rémi Durin (France, Belgique, 2023, 10′)
La Colline aux cailloux de Marjolaine Perreten (Suisse, France, Belgique, 2022, 29′)
Renseignements Mairie de Coulaines service culturel au 02.43.74.35.10. .
Espace culturel Henri Salvador 2 rue Jean-Claude Boulard Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire culture@coulaines.fr
English :
Children’s film ? 2023 ? Animation ? 52 mins. Ages 4 and up
German :
Film für Kinder ? 2023 ? Animation ? 52 min. Ab 4 Jahren
Italiano :
Film per bambini ? 2023 ? Animazione ? 52 min. Da 4 anni
Espanol :
Película infantil ? 2023 ? Animación ? 52 mins. A partir de 4 años
