Picolo cinéma « Noël avec les Frères Koalas »

ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR 2 rue Jean-Claude Boulard Coulaines Sarthe

Tarif : 4 EUR

10 décembre 2025 15:00:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Film pour enfants Français 2022 Animation –46 mn. A partir de 3 ans

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements !

Renseignements Mairie de Coulaines Service culturel au 02.43.74.35.10.

English :

Children’s film ? French 2022 ? Animation ?46 mn. Ages 3 and up

German :

Film für Kinder ? Französisch 2022 ? Animation ?46 min. Ab 3 Jahren

Italiano :

Film per bambini ? Francese 2022 ? Animato ?46 min. Da 3 anni

Espanol :

Película infantil ? Francés 2022 ? Animado ?46 mins. A partir de 3 años

