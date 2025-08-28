Picolo cinéma Ollie & Compagnie ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR Coulaines

ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR 2 RUE JEAN CLAUDE BOULARD Coulaines Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2026-05-13 15:00:00

2026-05-13

Film pour enfants –2023 Animation Famille 35 mn. A partir de 3 ans

En plein cœur d’une ville grouillante, existe un havre de paix. C’est un petit parc, fermé et oublié, une véritable oasis au milieu de la jungle urbaine. C’est le pays d’Ollie, le hibou, de Charlie, la grenouille, de Mabel, la cigogne, et de cinq petits oiseaux. Les amis de Ollie y vivent de nombreuses aventures racontées en 9 chapitres et qui traitent, au niveau des regards d’enfants, des petites (mais essentielles) choses de la vie la découverte, l’amitié, la solitude,… Il vaut mieux venir à la tombée de la nuit pour rencontrer Ollie et ses complices c’est le moment où la ville s’endort et où ses habitants vont se coucher. Mais pas nos héros qui, eux, restent bien éveillés pour vivre leurs petites aventures.

Renseignements Mairie de Coulaines Service culturel au 02.43.74.35.10 .

ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR 2 RUE JEAN CLAUDE BOULARD Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 74 35 10 culture@coulaines.fr

English :

Children’s film ?2023 ? Animation ? Family ? 35 mins. Ages 3 and up

German :

Film für Kinder ?2023 ? Animation ? Familie ? 35 min. Ab 3 Jahren

Italiano :

Film per bambini « 2023 » Animato? Famiglia ? 35 min. Da 3 anni

Espanol :

Película infantil ?2023 ? Animado ? Familiar ? 35 mins. A partir de 3 años

