Picolo cinéma Petits contes sous l’Océan Espace culturel Henri Salvador Coulaines

Picolo cinéma Petits contes sous l’Océan

Espace culturel Henri Salvador 2 rue Jean-Claude Boulard Coulaines Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Film pour enfants 2024 Animation 39 mn. A partir de 3 ans

Un programme pour plonger dans les mondes marins… Partez sur les traces d’un célèbre marin, découvrez d’incroyables légendes insulaires, explorez des univers aquatiques merveilleux, vibrez au son de l’océan et faites des rencontres étonnantes à travers ces contes. Un véritable voyage en immersion pour les petits comme les grands !

Renseignements Mairie de Coulaines Service culturel au 02.43.74.35.10. .

Espace culturel Henri Salvador 2 rue Jean-Claude Boulard Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire culture@coulaines.fr

English :

Children’s film ? 2024 ? Animation ? 39 mins. Ages 3 and up

German :

Film für Kinder ? 2024 ? Animation ? 39 min. Ab 3 Jahren

Italiano :

Film per bambini ? 2024 ? Animato ? 39 min. Da 3 anni

Espanol :

Película infantil ? 2024 ? Animado ? 39 mins. A partir de 3 años

