Picolo cinéma ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR Coulaines

Picolo cinéma ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR Coulaines mercredi 17 septembre 2025.

Picolo cinéma ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE

ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR 2 RUE JEAN CLAUDE BOULARD Coulaines Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 15:00:00

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

PICOLO CINEMA du mercredi 15 h

Programme de courts métrages.

– Tout là-haut de Martina Svojikova (13 min) Le Dernier jour d’autonme de Marjolaine Perreten (7 min) Zibilla ou la vie zébrée de Isabelle Favez (26 min)

Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu’on est victime des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux, et elle commence à détester les rayures qui la rendent différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro principal, un lion, s’est échappé.

Renseignements Mairie de Coulaines Service culturel au 02.43.74.35.10 .

ESPACE CULTUREL HENRI SALVADOR 2 RUE JEAN CLAUDE BOULARD Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire CULTURE@COULAINES.FR

English :

PICOLO CINEMA Wednesday 3 p.m

German :

PICOLO CINEMA von Mittwoch 15 Uhr

Italiano :

CINEMA PICOLO Mercoledì 15.00

Espanol :

CINE PICOLO Miércoles 15.00 h

L’événement Picolo cinéma ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE Coulaines a été mis à jour le 2025-08-27 par CDT72