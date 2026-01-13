PICON MON AMOUR + BOB’S NOT DEAD + Jean Pierre Fromage Tours

PICON MON AMOUR + BOB’S NOT DEAD + Jean Pierre Fromage

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

En duo dans la vie comme à la scène, il est souvent dit d’eux qu’elle a du chien et lui du “déchiens”.

Avec leurs chansons culottées à deux voix, le couple déjanté étanche notre soif musicale, régale nos oreilles et fait swinguer nos zygomatiques…

Avec leurs chansons culottées à deux voix, le couple déjanté étanche notre soif musicale, régale nos oreilles et fait swinguer nos zygomatiques. Laurène, à l’accordéon et au chant, tient sa position d’un franc-parler moqueur. Jojo, aux multiples talents de bassiste, percussionniste, ukuléléiste et chanteur, essaie de lui voler la vedette avec sa spontanéité burlesque.

BOB’S NOT DEAD

Ce qu’il y a de chouette chez Bob’s Not Dead ! , c’est qu’il surprend toujours là où on ne l’attend pas … Jean Pierre Fromage chante le gras et les pets, à travers sa moustache et son accent du Tarn. 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

As a duo in life as well as on stage, it is often said of them that she’s a dog and he’s a ?déchiens?.

With their sassy two-part songs, the wacky duo quench our musical thirst, delight our ears and get our zygomatic muscles swinging…

