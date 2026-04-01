Brenoux

PICON MON AMOUR

12 Rue de la Gleyzette Brenoux Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le Foyer rural de Langlade-Brenoux accueille Picon Mon Amour pour un concert festif et décalé.

Ce duo burlesque propose un spectacle musical plein d’énergie, mêlant humour, chansons originales et esprit cabaret. À deux voix, les artistes enchaînent des morceaux aussi drôles qu’impertinents, dans un univers déjanté qui fait autant rire que chanter.

Le Foyer rural de Langlade-Brenoux accueille Picon Mon Amour pour un concert festif et décalé.

Ce duo burlesque propose un spectacle musical plein d’énergie, mêlant humour, chansons originales et esprit cabaret. À deux voix, les artistes enchaînent des morceaux aussi drôles qu’impertinents, dans un univers déjanté qui fait autant rire que chanter.

Une soirée musicale conviviale et pleine de surprises, à partager entre amis ou en famille. .

12 Rue de la Gleyzette Brenoux 48000 Lozère Occitanie foyer.rural.brenoux@gmail.com

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English :

The Foyer rural in Langlade-Brenoux welcomes Picon Mon Amour for a festive, offbeat concert.

This burlesque duo offers a high-energy musical show, combining humor, original songs and cabaret spirit. With two voices, the artists perform a succession of songs as funny as they are cheeky, in a wacky universe that makes you laugh as much as it makes you sing.

L’événement PICON MON AMOUR Brenoux a été mis à jour le 2026-03-31 par Conseil Départemental