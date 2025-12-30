Picon Mon Amour La Rotonde Châteaurenard

Picon Mon Amour

Vendredi 3 avril 2026 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

–

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Concert Picon Mon Amour à la Rotonde.

Lauren à l’accordéon, ukulélé et au chant, Jojo aux multi-basses-batteries, chant et clownerie nous dérident à coup d’ébats culottés et de chansons festives. Dans un show musical où tout peut arriver, ils prennent à témoin le public pour tisser une toile où volent en éclat les intimités conventionnelles. Sans complexe, ce couple un peu fêlé laisse passer la lumière d’une cocasse chansonnerie où l’on se laisse aller à leur spontanéité farceuse, entre gloussements et déhanchés à en soulever la poussière.



Chichi et Banane Première partie

Chichi et Banane reviennent avec un second volume célébrant La Ciotat, son peuple et ses paysages, entre humour, tendresse et poésie. Chichi y déploie sa gouaille provençale et son écriture vive, riche en expressions locales, tandis que Banane enrichit chaque texte d’un banjo enjoué, agrémenté de touches de charley. À travers leurs portraits, ils rendent hommage aux traditions et légendes figures ciotadenne et à une vision humaniste du monde. .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

English :

Picon Mon Amour concert at La Rotonde.

