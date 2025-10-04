PICON MON AMOUR + JOLIS MÔMES Bal à Aude Trèbes

PICON MON AMOUR + JOLIS MÔMES Bal à Aude Trèbes samedi 4 octobre 2025.

PICON MON AMOUR + JOLIS MÔMES Bal à Aude Trèbes Samedi 4 octobre, 20h30

SUR PLACE : tarif normal 17 € / tarif solidaire 19 € / tarif réduit 12 € /– de 12 ans gratuit

JEUNES Acticity 2 € & Pass Culture

Une soirée haute en couleurs et dérision pour démarrer cette saison, avec de la chanson culottée portée par 2 zèbres épris de liberté et des fans de léopard qui font swinguer nos standards des 90’S !

Retrouvez-nous au Bal à Aude pour la première de la saison, avec une belle grappe d’artistes qui ont l’humour en bandoulière et l’amour de l’harmonie dans les accords, un sens du partage avec le public qui va vous faire beaucoup rire et vous enivrer sous le ciel étoilé de Trèbes.

T’en as marre des longues soirées d’été et de la canicule qui s’emballe ? ça tombe bien, c’est au début de l’automne que tu vas goûter à la fraîcheur de cette programmation aux petits oignons pour un moment détonnant et déconnant !

Attention soirée déjantée avec dress code affiché et dancefloor endiablé !

Ouverture des portes dès 20h30

► JOLIS MÔMES – 21h

Chanson Swing

Jolis Mômes, c’est un swing reprisé aux fils des années 90, un patchwork sonore où la pop et le hip-hop croisent le jazz avec panache. Sur scène, ça déborde : énergie brute, sourires en cascade, malice dans les yeux et folie dans les jambes. Ils réinventent les classiques avec un groove festif et décalé, jamais sage, toujours vivant.

Un kazoo impertinent, des beats qui cognent, des refrains familiers bousculés avec tendresse— Jolis Mômes ne ressuscitent pas le passé, ils le remixent pour mieux le faire danser.

Facebook [https://www.facebook.com/jolismomes.swing](https://www.facebook.com/jolismomes.swing)

Youtube [https://www.youtube.com/@jolismomesswing](https://www.youtube.com/@jolismomesswing)

► PICON MON AMOUR – 22h30

Chansons culottées

En duo dans la vie comme à la scène, on dit d’elle qu’elle a du chien et lui du « Deschiens » ! Avec leurs chansons culottées à deux voix, ce couple déjanté étanche notre soif musicale et fait swinguer nos zygomatiques.

Lauren, à l’accordéon et au chant, tient sa position d’un franc-parler moqueur pendant que Jojo multi-instrumentiste essaie de lui voler la vedette avec burlesquerie. Dans ce show musical mélangeant compositions intimes et festives, il et elle nous partagent leur vision du monde où les conventions volent en éclats.

Facebook [https://www.facebook.com/piconmonamour](https://www.facebook.com/piconmonamour)

Youtube [https://www.youtube.com/piconmonamour](https://www.youtube.com/piconmonamour)

Site internet www.piconmonamour.com

——

Sur place > Petite restauration & buvette produits bios et/ou locaux · parking PMR · CareZone · protections auditives · CB acceptée

Lieu > – Salle Bal à Aude (ZA de Sautès, derrière la Chambre de l’Agriculture) – 22, rue de l’Industrie 11800 Trèbes

Date > le 4 octobre dès 20h30

— TARIFS —

► PRÉVENTE EN LIGNE : tarif normal 14 € / tarif solidaire 16 € (hors frais de loc.)

► SUR PLACE : tarif normal 17 € / tarif solidaire 19 € / tarif réduit 12 € (adhérent·e·s Music’al Sol et structures partenaires, demandeur·se·s d’emploi, bénéficiaires AAH et RSA) /– de 12 ans gratuit

Billetterie : [https://billetterie.festik.net/musicalsol/product/picon-mon-amour-et-jolis-momes](https://billetterie.festik.net/musicalsol/product/picon-mon-amour-et-jolis-momes)

► JEUNES Acticity 2 € ([https://www.acticity.com/](https://www.acticity.com/)) & Pass Culture ([https://passculture.app/offre/339697370](https://passculture.app/offre/339697370))

Evènement facebook [https://fb.me/e/2Nx4EkNQ5](https://fb.me/e/2Nx4EkNQ5)

Infos [https://linktr.ee/musicalsol11](https://linktr.ee/musicalsol11)

