PICON MON AMOUR JOLIS MOMES – LE BAL A AUDE Trebes

PICON MON AMOUR JOLIS MOMES – LE BAL A AUDE Trebes samedi 4 octobre 2025.

PICON MON AMOUR JOLIS MOMES Début : 2025-10-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Une soirée haute en couleurs et en dérision pour démarrer cette nouvelle saison, avec de la chanson bien culottée portée par deux zèbres épris de liberté et des fans de léopard qui font swinguer nos standards des 90’S ! Attention soirée déjantée avec dress code affiché et dancefloor endiablé ! Ouverture des portes dès 20h30 ? JOLIS MÔMES – 21hChanson SwingUn mélange audacieux où le hip-hop et la pop se parent d’élégance jazzy, avec une bonne dose de folie.Un tourbillon d’énergie, de groove et de malice, à déguster sans modération de 7 à 77 ans !Jolis Mômes c’est comme un swing reprisé aux accents 90’s, c’est une peu notre madeleine de proust sauce jazzy !? PICON MON AMOUR – 22h30Chansons culottéesEn duo dans la vie comme a` la scène, on dit d’elle qu’elle a du chien et lui du « Deschiens » ! Avec leurs chansons culotte´es a` deux voix, ce couple de´jante´ e´tanche notre soif musicale et fait swinguer nos zygomatiques.Lauren, a` l’accorde´on et au chant, tient sa position d’un franc-parler moqueur pendant que Jojo multi-instrumentiste essaie de lui voler la vedette avec burlesquerie. Dans ce show musical mélangeant compositions intimes et festives, il et elle nous partagent leur vision du monde où les conventions volent en éclats. ——Sur place > Petite restauration & buvette produits bios et/ou locaux · parking PMR · CareZone · protections auditives · CB acceptéeLieu > – Salle Bal à Aude (ZA de Sautès, derrière la Chambre de l’Agriculture) – 22, rue de l’Industrie 11800 TrèbesDate > le 4 octobre dès 20h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE BAL A AUDE 22 RUE DE L’INDUSTRIE 11800 Trebes 11