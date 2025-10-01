Pic’sel expose « portraits de femmes » Place du Bayaà Salies-de-Béarn

Pic’sel expose « portraits de femmes »

Place du Bayaà Mairie Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-04

2025-10-01

Le club Pic’Sel vous offre une nouvelle exposition photographique « Portraits de femmes ». Prenez le temps pour découvrir tout le talent des photographes amateurs du club, vous en serez ravis !

Ouvert du Lundi au Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30; vendredi fermeture à 16h30 et samedi matin de 9h00 à 12h00. .

pic-sel@laposte.net

