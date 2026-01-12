Pict Art expos

salle des fêtes Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Exposition d’art contemporain

L’association Pict’Art Expos organise sa première exposition d’art contemporain de l’année à la salle des fêtes de Luçon les 11 et 12 avril prochains, autour de 18 artistes peintres, sculpteurs, et photographes, aux styles très différents et originaux.

Venez découvrir des talents locaux et échanger avec eux durant ce Week end. L’entrée est libre et gratuite pour les visiteurs.

Restez ouverts aux surprises, devant des créations de qualité, l’art se vit avant tout avec les cœur !

On vous attend nombreux ! .

salle des fêtes Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire pictartexpos@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Contemporary Art Exhibition

L’événement Pict Art expos Luçon a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud