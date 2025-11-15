Pièce à vivre (sortie de résidence) Loches

Pièce à vivre (sortie de résidence)

19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 15:15:00

Date(s) :

2025-11-15

Où commence et où s’arrête le “chez-soi” ? Présentation d’une maquette d’un prochain spectacle à ce sujet, Pièce à vivre .

Une femme croit rentrer chez elle, mais l’endroit est occupé par un vagabond. Tous deux s’engagent dans une lutte qui passe par les mots pour éviter d’en venir aux mains.

Où commence et où s’arrête le “chez-soi” ?

La compagnie La dame à la mouche présentera une maquette de son prochain spectacle à ce sujet, Pièce à vivre . Les participants à l’atelier d’écriture du mardi 11 novembre seront invités à lire les textes écrits dans ce cadre.

Une femme croit rentrer chez elle , mais son chez elle est habité par un vagabond. Il est l’Occupant, elle est l’Occupée. Il est dans l’illégalité, elle est dans son bon droit. Qu’en est-il de la légitimité ? Tous deux s’engagent dans une lutte de territoire qui passe par les mots pour éviter d’en venir aux mains.

Le spectacle interroge la propriété, la frontière, l’hospitalité, la façon d’habiter le monde et le vivre-ensemble. .

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 projets.theatre.rossignolet@gmail.com

English :

Where does home begin and end? Presentation of a model for a forthcoming show on this subject, Pièce à vivre .

A woman thinks she’s going home, but the place is occupied by a vagrant. The two engage in a struggle that uses words to avoid coming to blows.

German :

Wo beginnt und endet das Zuhause ? Präsentation eines Modells für ein nächstes Stück zu diesem Thema, Pièce à vivre .

Eine Frau glaubt, nach Hause zu kommen, aber der Ort ist von einem Landstreicher besetzt. Die beiden geraten in einen Kampf, der mit Worten geführt wird, um nicht handgreiflich zu

Italiano :

Dove inizia e dove finisce la casa? Presentazione di un modello per una prossima mostra su questo tema, Pièce à vivre .

Una donna pensa di tornare a casa, ma il posto è occupato da un vagabondo. I due ingaggiano una lotta a parole per evitare di venire alle mani.

Espanol :

¿Dónde empieza y acaba el hogar? Presentación de una maqueta para una próxima exposición sobre este tema, Pièce à vivre .

Una mujer cree que vuelve a casa, pero el lugar está ocupado por un vagabundo. Los dos se enzarzan en una lucha utilizando las palabras para evitar llegar a las manos.

L’événement Pièce à vivre (sortie de résidence) Loches a été mis à jour le 2025-10-28 par Loches Touraine Châteaux de la Loire