Pièce Boxon(s) SpectacleThéâtre Ecole de Musique et Théâtre de Figeac Figeac
Pièce Boxon(s) SpectacleThéâtre Ecole de Musique et Théâtre de Figeac Figeac samedi 27 juin 2026.
Figeac
Pièce Boxon(s) SpectacleThéâtre Ecole de Musique et Théâtre de Figeac
2 Rue Victor Delbos Figeac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Les élèves des ateliers théâtre adultes du lundi de l’École Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac présentent la pièce Boxons Jusqu’à n’en plus pouvoir de Stéphane Jaubertie, mise en scène par Julien Paramelle
Les élèves des ateliers théâtre adultes du lundi de l’École Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac présentent la pièce Boxons Jusqu’à n’en plus pouvoir de Stéphane Jaubertie, mise en scène par Julien Paramelle. Ce spectacle propose une création théâtrale contemporaine portée par les comédiens amateurs de l’école intercommunale.
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2 Rue Victor Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie theatre.eimfigeac@gmail.com
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English :
The students of the Monday adult theater workshops at the École Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac present the play Boxons? Jusqu?à n?en plus pouvoir by Stéphane Jaubertie, directed by Julien Paramelle
L’événement Pièce Boxon(s) SpectacleThéâtre Ecole de Musique et Théâtre de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Figeac
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