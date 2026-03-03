Pièce de Théâtre: 12 jurés en colère Saint-Avit-Sénieur
La pièce “12 jurés en colère”, d’après l’œuvre de Reginald Rose (12 Angry Men), sera prochainement présentée à la
Salle des fêtes de Saint-Avit-Sénieur
Une soirée placée sous le signe du théâtre et de l’intensité dramatique, autour d’un texte devenu un grand classique de la scène internationale.
Tarifs
10 € Adultes
5 € Enfants de moins de 10 ans .
Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 50 18 13
