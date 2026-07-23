Informations pratiques

Vitré

Pièce de théâtre 7 minutes

2 rue de Strasbourg Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-11-19 21:30:00

Date(s) :

2026-11-18 2026-11-19

Le centre culturel s’associe au Festival TNB pour proposer un spectacle qui fait écho au passé ouvrier du bâtiment. Dans un dispositif bi-frontal, nous sommes plongés au coeur d’un débat décisif entre les ouvrières d’une usine menacée.

Dix femmes attendent la porte-parole qui négocie leur avenir avec les repreneurs de l’usine textile dans laquelle elles travaillent. A son retour, elles devront voter au nom de deux cents employées qu’elles représentent. S’engage alors un thriller social qui questionne la difficulté de faire collectif et de choisir, se mettre d’accord, convaincre, croire en la parole d’une autre. Car si la proposition faite par la nouvelle direction semble honorable, elle impose à ces femmes un choix crucial tous les emplois seront sauvés à condition d’accepter de réduire de sept minutes leur pause quotidienne. A l’euphorie de la bonne nouvelle succède un échange où chacune prend parti. Ce huit clos haletant choral et social, de l’auteur italien, Stefano Massini dont une autre pièce, Terre Noire, est également présentée cette saison-, nous fait vivre en temps réel le vertige de la décision.

Durée estimée 1h30

A partir de 14 ans.

Salle le Théâtre, 2 rue de Strasbourg 35 500 Vitré.

Réservation en ligne ou au centre culturel (sur les horaires d’ouverture). .

2 rue de Strasbourg Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pièce de théâtre 7 minutes Vitré a été mis à jour le 2026-07-23 par OT VITRE