Pièce de théâtre 8 Femmes Salle des Fêtes Saint-Sulpice-de-Royan
Salle des Fêtes Place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15 17:30:00
2026-02-15
La Commune de Saint-Sulpice-de-Royan vous propose une pièce de théâtre ! Le nom de cette pièce vous rappelle peut-être quelque chose ? Cette pièce de théâtre de Robert Thomas a été adaptée en 2002 en film à succès avec Catherine Deneuve en tête d’affiche.
Salle des Fêtes Place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 05 07 accueil@saint-sulpice-de-royan.fr
English :
The Commune de Saint-Sulpice-de-Royan is putting on a play for you! Does the name of this play ring a bell? This play by Robert Thomas was adapted into a successful film in 2002, starring Catherine Deneuve.
