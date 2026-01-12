Pièce de théâtre 8 Femmes Salle des Fêtes Saint-Sulpice-de-Royan

Pièce de théâtre 8 Femmes

Salle des Fêtes Place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date :

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15 17:30:00

Date(s) :

2026-02-15

La Commune de Saint-Sulpice-de-Royan vous propose une pièce de théâtre ! Le nom de cette pièce vous rappelle peut-être quelque chose ? Cette pièce de théâtre de Robert Thomas a été adaptée en 2002 en film à succès avec Catherine Deneuve en tête d’affiche.

Salle des Fêtes Place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 05 07 accueil@saint-sulpice-de-royan.fr

English :

The Commune de Saint-Sulpice-de-Royan is putting on a play for you! Does the name of this play ring a bell? This play by Robert Thomas was adapted into a successful film in 2002, starring Catherine Deneuve.

