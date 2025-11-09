Pièce de théâtre à Chênedollé Drôles de copines Yvette et Raymonde Salle des fêtes Valdallière
Pièce de théâtre à Chênedollé Drôles de copines Yvette et Raymonde Salle des fêtes Valdallière dimanche 9 novembre 2025.
Début : 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09 16:30:00
2025-11-09
L’association Sambava Mad’Actions propose une pièce de théâtre, Drôles de copines , au bénéfice des enfants Malgaches. Deux drôles de copines, Yvette et Raymonde, incarnées par Lydie Chauffray et Patricia Laleman, qui se chamaillent, critiquent et déblatèrent pendant 1h30 pour vous faire rire !
La pièce sera jouée le dimanche 9 novembre à 15h à la salle des fêtes de Chênedollé.
Réservation conseillée au 06.89.32.69.40 ou lydie.chauffray@wanadoo.fr
Tarif 8€ .
English : Pièce de théâtre à Chênedollé Drôles de copines Yvette et Raymonde
Play at Chênedollé: Drôles de copines Yvette et Raymonde
German : Pièce de théâtre à Chênedollé Drôles de copines Yvette et Raymonde
Theaterstück in Chênedollé: Lustige Freundinnen Yvette und Raymonde
Italiano :
Giocare a Chênedollé: le divertenti amiche Yvette e Raymonde
Espanol :
Jugar en Chênedollé: las divertidas amigas Yvette y Raymonde
