Pièce de théâtre à Chênedollé Drôles de copines Yvette et Raymonde Salle des fêtes Valdallière

L’association Sambava Mad’Actions propose une pièce de théâtre, Drôles de copines , au bénéfice des enfants Malgaches. Deux drôles de copines, Yvette et Raymonde, incarnées par Lydie Chauffray et Patricia Laleman, qui se chamaillent, critiquent et déblatèrent pendant 1h30 pour vous faire rire !

La pièce sera jouée le dimanche 9 novembre à 15h à la salle des fêtes de Chênedollé.

Réservation conseillée au 06.89.32.69.40 ou lydie.chauffray@wanadoo.fr

Tarif 8€ .

Salle des fêtes Chênedollé Valdallière 14350 Calvados Normandie +33 6 89 32 69 40 lydie.chauffray@wanadoo.fr

