Pièce de théâtre à cloche pied Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat
Pièce de théâtre à cloche pied Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat samedi 6 septembre 2025.
Pièce de théâtre à cloche pied
Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
La troupe des potes vous propose une pièce de théâtre, à cloche pied, comédie en 2 actes d’Olivier Tourancheau avec un regard extérieur d’Amélie Rouffanche .
Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr
English : Pièce de théâtre à cloche pied
German : Pièce de théâtre à cloche pied
Italiano :
Espanol : Pièce de théâtre à cloche pied
L’événement Pièce de théâtre à cloche pied Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-08-27 par OT de Noblat