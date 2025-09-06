Pièce de théâtre à cloche pied Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat

Pièce de théâtre à cloche pied

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

2025-09-06

La troupe des potes vous propose une pièce de théâtre, à cloche pied, comédie en 2 actes d’Olivier Tourancheau avec un regard extérieur d’Amélie Rouffanche .

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr

