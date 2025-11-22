Pièce de théâtre à Cloche-Pied Salle des fêtes de Thiébauménil Thiébauménil

Pièce de théâtre à Cloche-Pied

Salle des fêtes de Thiébauménil 32 Route Départementale 400 Thiébauménil Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Samedi 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-12-07

2025-11-22 2025-12-05 2025-12-07

La troupe des Bauménils est de retour !

Retrouvez la troupe de Bauménil à la Salle des Fêtes de Thiébauménil pour représentations de leur nouvelle pièce, la comédie à cloche-pied de Olivier Tourangeau, avec en première partie un duo de 2 adolescents Arthur et Augustin qui jouerons leur sketch préparé avec amour.

Entrée 6 euros sur réservation.Tout public

English :

The Bauménils troupe is back!

Join the Bauménil troupe at the Salle des Fêtes in Thiébauménil for performances of their new play, the comedy à cloche-pied by Olivier Tourangeau, with opening act Arthur and Augustin, a duo of 2 teenagers, performing their lovingly-prepared sketch.

Admission 6 euros on reservation.

German :

Die Truppe von Bauménils ist wieder da!

Treffen Sie die Truppe von Bauménil im Festsaal von Thiébauménil für Vorstellungen ihres neuen Stücks, der Komödie à cloche-pied von Olivier Tourangeau, mit einem Duo von 2 Jugendlichen Arthur und Augustin im ersten Teil, die ihren liebevoll vorbereiteten Sketch spielen werden.

Eintritt 6 Euro auf Reservierung.

Italiano :

La troupe dei Bauménils è tornata!

Unitevi alla troupe dei Bauménil presso la Salle des Fêtes di Thiébauménil per la rappresentazione del loro nuovo spettacolo, la commedia à cloche-pied di Olivier Tourangeau, con l’apertura di un duo di due adolescenti, Arthur e Augustin, che si esibiranno in uno sketch preparato con amore.

Ingresso 6 euro su prenotazione.

Espanol :

¡Vuelve la compañía Bauménils!

Únase a la compañía Bauménil en la Salle des Fêtes de Thiébauménil para asistir a la representación de su nueva obra, la comedia à cloche-pied de Olivier Tourangeau, con la actuación inicial de un dúo de 2 adolescentes, Arthur y Augustin, que representarán su sketch, preparado con mucho cariño.

Entrada 6 euros previa reserva.

