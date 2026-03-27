Pièce de théâtre à Gourdon angle rue du Majou et rue Tortue Gourdon

Pièce de théâtre à Gourdon

angle rue du Majou et rue Tortue Rue du Majou Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-04-08

Cette année j'suis gay est un vaudeville qui met en scène quatre comédiens dans une histoire tendre et farfelue où amour, désir, tromperies et facéties se succèdent à un rythme effréné

Cette année j'suis gay est un vaudeville qui met en scène quatre comédiens dans une histoire tendre et farfelue où amour, désir, tromperies et facéties se succèdent à un rythme effréné. Qui aime qui, qui trompe qui… et avec qui ?

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angle rue du Majou et rue Tortue Rue du Majou Gourdon 46300 Lot Occitanie

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English :

This year I'm gay is a vaudeville that features four actors in a tender, farcical story where love, desire, deception and facetiousness follow one another at a frenetic pace

L’événement Pièce de théâtre à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Gourdon