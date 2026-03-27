Pièce de théâtre à Gourdon angle rue du Majou et rue Tortue Gourdon
Pièce de théâtre à Gourdon angle rue du Majou et rue Tortue Gourdon mercredi 8 avril 2026.
Pièce de théâtre à Gourdon
angle rue du Majou et rue Tortue Rue du Majou Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 18:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-04-08
Cette année j'suis gay est un vaudeville qui met en scène quatre comédiens dans une histoire tendre et farfelue où amour, désir, tromperies et facéties se succèdent à un rythme effréné
Cette année j'suis gay est un vaudeville qui met en scène quatre comédiens dans une histoire tendre et farfelue où amour, désir, tromperies et facéties se succèdent à un rythme effréné. Qui aime qui, qui trompe qui… et avec qui ?
.
angle rue du Majou et rue Tortue Rue du Majou Gourdon 46300 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year I'm gay is a vaudeville that features four actors in a tender, farcical story where love, desire, deception and facetiousness follow one another at a frenetic pace
L’événement Pièce de théâtre à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Gourdon
À voir aussi à Gourdon (Lot)
- »De l’eau d’ici à l’eau de là », un projet culturel de territoire Gourdon 3 avril 2026
- Épreuves Équi & Vélo Roquemeyrine Gourdon 5 avril 2026
- Les évènements du mois d’avril au Délicatessens Route de Saint Chamarand Gourdon 5 avril 2026
- »Printemps des poètes » à Gourdon »Ivre d’un grand rêve de liberté » Gourdon 10 avril 2026
- Vide-Greniers du Printemps à Gourdon Gourdon 12 avril 2026