Pièce de théâtre A la bonne adresse , on demande Cholet

Pièce de théâtre A la bonne adresse , on demande

9 rue Saint-Melaine Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Pièce de théâtre comique jouée à Interlude à 15h par la compagnie d’Angers les R’Culéens, durée 1h45.

A la bonne adresse on demande 1 locataire pour l’appartement, 1 élève pour les leçons de piano, 1 modèle pour la peintre, 1 fiancé pour la bonne.

​Les 4 femmes décident de passer le même jour une annonce … Mais la rédaction en abrégé va générer la confusion parmi les candidats. .

9 rue Saint-Melaine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 88 69 35 69 lesrculeens@gmail.com

