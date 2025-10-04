Pièce de théâtre « A plates coutures » Salle des fêtes Arthez-d’Asson

Pièce de théâtre « A plates coutures » Salle des fêtes Arthez-d’Asson samedi 4 octobre 2025.

Pièce de théâtre « A plates coutures »

Salle des fêtes 21 route du Soulor Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

L’association Etincelle (Art, Découverte & Divertissement) invite l’Atelier Théâtre Amateurs d’Art de Coarraze pour une représentation théâtrale de la pièce de Carole Thibaut « A plates coutures ».

Spectacle pour + 10 ans. .

Salle des fêtes 21 route du Soulor Arthez-d’Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 90 75 43 contact@amateursdart.com

English : Pièce de théâtre « A plates coutures »

German : Pièce de théâtre « A plates coutures »

Italiano :

Espanol : Pièce de théâtre « A plates coutures »

L’événement Pièce de théâtre « A plates coutures » Arthez-d’Asson a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay