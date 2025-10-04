Pièce de théâtre « A plates coutures » Salle des fêtes Arthez-d’Asson
Salle des fêtes 21 route du Soulor Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-04
L’association Etincelle (Art, Découverte & Divertissement) invite l’Atelier Théâtre Amateurs d’Art de Coarraze pour une représentation théâtrale de la pièce de Carole Thibaut « A plates coutures ».
Spectacle pour + 10 ans. .
Salle des fêtes 21 route du Soulor Arthez-d’Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 90 75 43 contact@amateursdart.com
