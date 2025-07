Pièce de théâtre à Saint Denis de Méré Drôles de copines Yvette et Raymonde rue de la Pommeraie Saint-Denis-de-Méré

rue de la Pommeraie Salle des fêtes Saint-Denis-de-Méré Calvados

2025-07-26 21:20:00

2025-07-26

L’association Sambava Mad’Actions propose une pièce de théâtre, Drôles de copines Yvette et Raymonde, au bénéfice du collège de Sambava à Madagascar. Deux drôles de copines qui se chamaillent, critiquent et déblatèrent pendant 1 h 30 pour vous faire rire !

La pièce sera jouée le samedi 26 juillet à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Denis-de-Méré.

Réservation conseillée au 06.89.32.69.40 ou lydie.chauffray@wanadoo.fr

Tarif 8€

rue de la Pommeraie Salle des fêtes Saint-Denis-de-Méré 14110 Calvados Normandie +33 6 89 32 69 40 lydie.chauffray@wanadoo.fr

English : Pièce de théâtre à Saint Denis de Méré Drôles de copines Yvette et Raymonde

The Sambava Mad’Actions association is putting on a play, Drôles de copines Yvette et Raymonde, to benefit the Sambava secondary school in Madagascar. Two funny girlfriends bicker, criticize and rant for 1 h 30 to make you laugh!

The play will be performed on Saturday July 26 at 8.30pm at the Salle des Fêtes in Saint-Denis-de-Méré.

Reservations recommended on 06.89.32.69.40 or lydie.chauffray@wanadoo.fr

Price: 8?

German : Pièce de théâtre à Saint Denis de Méré Drôles de copines Yvette et Raymonde

Der Verein Sambava Mad’Actions bietet ein Theaterstück an, Drôles de copines Yvette et Raymonde, zugunsten des Collège de Sambava in Madagaskar. Zwei lustige Freundinnen zanken, kritisieren und schwafeln 1,5 Stunden lang, um Sie zum Lachen zu bringen!

Das Stück wird am Samstag, den 26. Juli um 20.30 Uhr im Festsaal von Saint-Denis-de-Méré aufgeführt.

Reservierungen werden unter 06.89.32.69.40 oder lydie.chauffray@wanadoo.fr empfohlen

Preis: 8?

Italiano :

L’associazione Sambava Mad’Actions mette in scena lo spettacolo Drôles de copines Yvette et Raymonde, a favore della scuola secondaria di Sambava in Madagascar. Due simpatiche amiche battibeccano, criticano e sproloquiano per 1 ora e 30 minuti per farvi ridere!

Lo spettacolo sarà rappresentato sabato 26 luglio alle 20.30 nella sala del villaggio di Saint-Denis-de-Méré.

Si consiglia di prenotare allo 06.89.32.69.40 o a lydie.chauffray@wanadoo.fr

Prezzo: 8 euro?

Espanol :

La asociación Sambava Mad’Actions pone en escena la obra Drôles de copines Yvette et Raymonde, a beneficio de la escuela secundaria Sambava de Madagascar. Durante 1 hora y media, dos amigas divertidas discuten, critican y despotrican para hacerte reír

La obra se representará el sábado 26 de julio a las 20.30 h en la sala de fiestas de Saint-Denis-de-Méré.

Se recomienda reservar en el 06.89.32.69.40 o en lydie.chauffray@wanadoo.fr

Precio: 8?

