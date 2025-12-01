Pièce de théâtre à Sissonne S’arracher Sissonne

Pièce de théâtre à Sissonne S’arracher

1 Rue des Marronniers Sissonne Aisne

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

A voir au Grain de sel !

Écrit pour la jeunesse, S’arracher raconte la fugue de Lucas, adolescent tourmenté par la mort d’un père et la difficulté d’exister. Alors il trace à mobylette, jusqu’à presque commettre l’irréparable. Sa fuite en rencontre une autre, celle d’une biche en proie aux chasseurs et à la traque de leurs chiens. Construit sous la forme de deux récits alternés, les monologues se croisent et se font écho, donnant tour à tour la parole à Lucas comme à la biche.

Noëmie Ksicova adapte pour la scène un texte à vif et sensible signé Marc Daniau, avec Jacques-Joël Delgado, Marie Moly et Léna Rossetti, membres de la Jeune Troupe de Reims et Colmar réunis à l’occasion d’un spectacle de la Comédie CDN de Reims créé en itinérance sur le territoire du Grand Est…

RV au Grain de sel à 19h (durée ~ 1h sur réservation) ! .

See you at Grain de sel!

