Pièce de théâtre à Vassy Drôles de copines Yvette et Raymonde Vassy Valdallière

Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:00:00
2025-11-22
L’association Sambava Mad’Actions propose une pièce de théâtre, Drôles de copines , au bénéfice des enfants Malgaches. Deux drôles de copines, Yvette et Raymonde, incarnées par Lydie Chauffray et Patricia Laleman, qui se chamaillent, critiquent et déblatèrent pendant 1h30 pour vous faire rire !
La pièce sera jouée le samedi 22 novembre à 20h30 à la salle des fêtes Pierre Geoffroy à Vassy.
Réservation conseillée au 06.89.32.69.40 ou lydie.chauffray@wanadoo.fr
Tarif 8€ .
Vassy Salle des fêtes Pierre Geoffroy Valdallière 14350 Calvados Normandie +33 6 89 32 69 40 lydie.chauffray@wanadoo.fr
English : Pièce de théâtre à Vassy Drôles de copines Yvette et Raymonde
Play in Vassy: Drôles de copines Yvette et Raymonde
German : Pièce de théâtre à Vassy Drôles de copines Yvette et Raymonde
Theaterstück in Vassy: Lustige Freundinnen Yvette und Raymonde
Italiano :
Giocare a Vassy: le divertenti fidanzate Yvette e Raymonde
Espanol :
Jugar en Vassy: Las divertidas amigas Yvette y Raymonde
