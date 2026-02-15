Pièce de théâtre Adieu Monsieur Haffmann Salle Apollo Boucau

Pièce de théâtre Adieu Monsieur Haffmann

Le Lions Club de Bayonne, en collaboration avec la compagnie Le Zèbre Bleu propose une soirée théâtre avec une pièce de Jean-Philippe Daguère mise en scène par Agnès Yobrégat.

Paris 1942. Alors que les nazis ont envahi la ville, Joseph Haffmann, bijoutier juif, demande à son employé, Pierre, de le cacher. Mais à son tour Pierre lui propose un étrange marché ! Une pièce magnifiquement écrite qui a reçu en 2018 le Molière du meilleur auteur francophone vivant. Une histoire intime percutante sur un contexte historique anxiogène. Suspense, tension, délicatesse, humour. Une parole puissante qui résonne fortement aujourd’hui.

L’intégralité des bénéfices de cette soirée sera reversée au profit de la lutte contre le cancer infantile. .

Salle Apollo Rue René Duvert Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79 accueil@boucau.fr

