Pièce de théâtre Ahu l’enfant manchot Salle Kan Ar Mor Cléder

Pièce de théâtre Ahu l’enfant manchot

Salle Kan Ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Par la compagnie AR VRO BAGAN. Spectacle pour enfant à partir de 5 ans. Billetterie à la maison des associations. .

Salle Kan Ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 69 32 95

English :

L’événement Pièce de théâtre Ahu l’enfant manchot Cléder a été mis à jour le 2025-12-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX