PIECE DE THEATRE SALLE DES FETES Arromanches-les-Bains

PIECE DE THEATRE

SALLE DES FETES PLACE DU MUSEE/Place du 6 Juin 1944 Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-07 16:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Qui veut l’héritage de tante Hortense ? Théâtre. Organisé par la compagnie de théâtre arromanchaise, l’Ancre Masquée. Deux représentations de sa nouvelle pièce. L’entrée est libre. Les dons sont les bienvenus pour le Téléthon. Samedi 6 décembre de 18 h à 19 h 30, dimanche 7 décembre de 15 h à 16 h 30, salle des fêtes, place du 6-Juin, Arromanches-les-Bains. Gratuit La Compagnie de théâtre Arromanchaise L’Ancre Masquée/ALC (troupe qui comporte une douzaine de comédien(ne)s + la technique = mise en scène, souffleuse, régisseur, costumière, décorateur ) fera 2 représentations de sa nouvelle pièce, le samedi 6 Décembre à 18h00 et le Dimanche 7 Décembre à 15h00, dans la salle des fêtes d’Arromanches. L’entrée est libre mais les dons seront les bienvenus, en faveur du Telethon. Voici le synopsis pour cette année Qui veut l’héritage de tante Hortense ? ( de Frédéric ALLARD) Hortense est une dame d’un certain âge qui vit seule dans une grande maison isolée dans la forêt landaise. Elle s’ennuie et pour se distraire elle va inventer, avec l’aide d’une amie, une plaisanterie (de mauvais goût) pour faire croire à sa famille, invitée pour le week-end, qu’elle va mourir, empoisonnée, en leur présence. Ceci afin de voir leurs réactions, particulièrement à la lecture d’un faux testament. Tout ne se passera pas comme prévu Comment cela va-t-il se terminer ? .

SALLE DES FETES PLACE DU MUSEE/Place du 6 Juin 1944 Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

English : PIECE DE THEATRE

Who wants Aunt Hortense’s inheritance? Comedy by F.ALLARD performed by the Cie de théâtre arromanchaise l’Ancre Masquée/ALC (troupe comprising a dozen actors + technical staff). 2 performances of his new play. Admission is free. Donations welcome for the Telethon.

