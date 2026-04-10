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Pièce de théâtre Association de malfaiteurs de Jérôme Lechair ! Andel Salle du Vieux Moulin Andel

Pièce de théâtre Association de malfaiteurs de Jérôme Lechair ! Andel Salle du Vieux Moulin Andel vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Salle du Vieux Moulin

Adresse : 9 Rue du Vieux Moulin

Ville : 22400 Andel

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif :

Andel

Pièce de théâtre Association de malfaiteurs de Jérôme Lechair ! Andel

Salle du Vieux Moulin 9 Rue du Vieux Moulin Andel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-17

Interprétée par la troupe de théâtre La Clé des Champs
Vendredi 17 avril à 20h30
Samedi 18 avril à 20h30
Dimanche 19 avril à 14h30   .

Salle du Vieux Moulin 9 Rue du Vieux Moulin Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 34 96 84 

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English :

L’événement Pièce de théâtre Association de malfaiteurs de Jérôme Lechair ! Andel Andel a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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