Pièce de théâtre Association de malfaiteurs de Jérôme Lechair ! Andel Salle du Vieux Moulin Andel
Pièce de théâtre Association de malfaiteurs de Jérôme Lechair ! Andel Salle du Vieux Moulin Andel vendredi 17 avril 2026.
Andel
Pièce de théâtre Association de malfaiteurs de Jérôme Lechair ! Andel
Salle du Vieux Moulin 9 Rue du Vieux Moulin Andel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-17
Interprétée par la troupe de théâtre La Clé des Champs
Vendredi 17 avril à 20h30
Samedi 18 avril à 20h30
Dimanche 19 avril à 14h30 .
Salle du Vieux Moulin 9 Rue du Vieux Moulin Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 34 96 84
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English :
L’événement Pièce de théâtre Association de malfaiteurs de Jérôme Lechair ! Andel Andel a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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