Pièce de théâtre Association de malfaiteurs de Jérôme Lechair ! Andel Salle du Vieux Moulin Andel

Andel

Pièce de théâtre Association de malfaiteurs de Jérôme Lechair ! Andel

Salle du Vieux Moulin 9 Rue du Vieux Moulin Andel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

Interprétée par la troupe de théâtre La Clé des Champs

Vendredi 17 avril à 20h30

Samedi 18 avril à 20h30

Dimanche 19 avril à 14h30 .

Salle du Vieux Moulin 9 Rue du Vieux Moulin Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 34 96 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pièce de théâtre Association de malfaiteurs de Jérôme Lechair ! Andel Andel a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor