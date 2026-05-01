Pièce de théâtre Attention au crabe Saint-Martin-d’Arrossa
Pièce de théâtre Attention au crabe Saint-Martin-d’Arrossa dimanche 24 mai 2026.
Saint-Martin-d’Arrossa
Pièce de théâtre Attention au crabe
Fronton Saint-Martin-d’Arrossa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 18:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Représentation de la comédie Attention au crabe par Vincent PIDOUX, Delphine PUYOO et Bernadette GAUDAIN, mise en scène par Noémie MORENO.
Vente de talo sur place après la représentation à 19h30.
Repli au trinquet en cas de pluie. .
Fronton Saint-Martin-d’Arrossa 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 72 69
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English : Pièce de théâtre Attention au crabe
L’événement Pièce de théâtre Attention au crabe Saint-Martin-d’Arrossa a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque