Saint-Martin-d’Arrossa

Pièce de théâtre Attention au crabe

Fronton Saint-Martin-d’Arrossa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 18:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Représentation de la comédie Attention au crabe par Vincent PIDOUX, Delphine PUYOO et Bernadette GAUDAIN, mise en scène par Noémie MORENO.

Vente de talo sur place après la représentation à 19h30.

Repli au trinquet en cas de pluie. .

Fronton Saint-Martin-d’Arrossa 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 72 69

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English : Pièce de théâtre Attention au crabe

L’événement Pièce de théâtre Attention au crabe Saint-Martin-d’Arrossa a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque