Pièce de théatre Au bal masqué, olé, olé

Saint-Privat-du-Dragon Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Les Z’Allumés de Champeix présentent: Au bal masqué, olé, olé .

Comédie en 2 actes de C. Rossignol.

A la salle des association.

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Saint-Privat-du-Dragon 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57

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English :

Les Z’Allumés de Champeix present: Au bal masqué, olé, olé .

Comedy in 2 acts by C. Rossignol.

At the Salle des Associations.

L’événement Pièce de théatre Au bal masqué, olé, olé Saint-Privat-du-Dragon a été mis à jour le 2026-03-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier