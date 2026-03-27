Pièce de théatre Au bal masqué, olé, olé Saint-Privat-du-Dragon
Pièce de théatre Au bal masqué, olé, olé Saint-Privat-du-Dragon dimanche 12 avril 2026.
Pièce de théatre Au bal masqué, olé, olé
Saint-Privat-du-Dragon Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Les Z’Allumés de Champeix présentent: Au bal masqué, olé, olé .
Comédie en 2 actes de C. Rossignol.
A la salle des association.
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Saint-Privat-du-Dragon 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57
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English :
Les Z’Allumés de Champeix present: Au bal masqué, olé, olé .
Comedy in 2 acts by C. Rossignol.
At the Salle des Associations.
L’événement Pièce de théatre Au bal masqué, olé, olé Saint-Privat-du-Dragon a été mis à jour le 2026-03-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier