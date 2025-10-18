Pièce de théâtre AURELIA Sébazac-Concourès

Une comédie policière de Robert THOMAS

Dans une petite ville de province Mme CHALAMONT dame âgée et bourgeoise poursuit une existence de retraitée servie par sa bonne d’âge avancé et de manières familières. Pour égayer sa solitude elle reçoit fréquemment Isabelle jeune voisine employée à la bibliothèque municipale. Denis neveu de la vieille dame s’est exilé en Afrique à la suite d’une inconséquence et il y a épousé Aurélia. On attend le couple mais Aurélia arrive seule ! Son mari a t’il été retardé ou….? Isabelle a de grandes inquiétudes mais Aurélia est si séduisante si convaincante ! Les deux femmes deviennent vite d’intimes amies ! C’est peut-être là que se noue une intrigue policière ! 10 .

Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie +33 6 83 22 18 08 mj.vabre12@gmail.com

English :

A detective comedy by Robert THOMAS

German :

Eine Krimikomödie von Robert THOMAS

Italiano :

Una commedia poliziesca di Robert THOMAS

Espanol :

Una comedia policíaca de Robert THOMAS

