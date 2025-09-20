Pièce de théâtre « Bann Komère » Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois L’Eperon

Pièce de théâtre « Bann Komère » Samedi 20 septembre, 19h00 Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois La Réunion

Infos au 0262 32 60 20 et au 0692 73 88 64

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Un banc qui délit les langues, là où une bande de commères font des commérages sur tous les voisins du quartier. Le traditionnel ladilafé la Réunion ! En tout cas si l’histoire est un mensonge ce n’est pas nous l’auteur ! Venez écouter et partager la nouvelle … « In ban ki délit la lang, la ou un band komére i aime fé komeraz dsi lo band voisin. Lo traditionel ladilafé la réynion ! En tou ka si lo zistwar lé mentér, la pa nou lotér! Véné écouté pou fané lo nouvel …»

Réalisation : Zazou

Artiste : Nelly Antou

Durée : 2h10

Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, 97410 Saint-Pierre L’Eperon 97410 La Réunion La Réunion 0262 32 62 20 Prendre la direction sud-est sur avenue du Général de Gaulle ; au rond-point, prendre la 3e sortie sur route départementale 29/D29 ; prendre à droite sur rue du Versant ; prendre à gauche sur rue du Plateau ; tourner à droite pour rester sur rue du Plateau ; prendre la 1re à droite et rester sur rue Emilien Apalama.

